Edelmann erklärt in der 14. Folge des Eurosport-Podcasts "Hambüchen & Friends" seine Herangehensweise als Lehrer.

"Ich versuche, Werte aus dem Sport vorzuleben. Pünktlich sein, diszipliniert zu sein – das sind wichtige Eigenschaften, die den Schülern helfen können. Das ist mir ein Anliegen, das zu vermitteln. Aber: Leistungssport und Schulsport sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Ich merke oft, dass meine Ansprüche an die Schüler vielleicht ein bisschen zu hoch sind. Da muss ich ein bisschen nach unten schrauben, was ja auch völlig ok ist. Es muss ja nicht jeder Leistungssportler werden."

Ob der Kombinierer Tino Edelmann seinen Schülern ein Begriff ist? "Teils, teils. Ab und zu kommt ein Schüler und sagt: 'Herr Edelmann, meine Oma hat gesagt, sie kennt Sie! Sind sie der?' Dann antworte ich: 'Ja, stimmt schon", so der 36-Jährige.

"Und wenn die Schüler nachfragen, dann erzähle ich gerne auch mal ein bisschen. Ich gehe jetzt aber nicht damit hausieren und stelle mich in der ersten Stunde hin und sage: 'Wisst ihr eigentlich, wen ihr vor euch habt?' Die Schüler müssen mit mir als Person klar kommen und da spielt es nicht primär eine Rolle, was ich früher war mal war. Da geht es darum: Wer bin ich jetzt?"

Der 36-Jährige erzählt, was ihn an der Nordischen Kombination fasziniert hat: "Ich stand mal vor der Wahl, ob ich Skispringer werde – oder ob ich bei der Nordischen Kombination bleibe. Aber ich wollte das Langlaufen nicht aufgeben. Gerade das macht für mich den Reiz aus. Wenn noch eine Sportart dabei gewesen wäre, hätte ich noch eine Sportart gemacht – und auch noch eine vierte. Je abwechslungsreicher, desto besser."

Edelmann fordert die Olympia-Einführung der Nordischen Kombination für Frauen: "Das ist eine ganz junge Sportart. Leider dieses Jahr noch nicht dabei bei den Olympischen Spielen. Im Sommer fällt die Entscheidung, ob sie 2026 dabei sind. Ich bin der Meinung, die Nordische Kombination der Frauen muss olympisch werden. Das ist die einzige Disziplin bei den Olympischen Spielen, bei der keine Frauen starten. Das muss geändert werden."

Die Leistungsdichte fehle noch ein wenig, erklärt der ehemalige Sportler. Das habe damit zu tun, dass "auch das Damenskispringen noch relativ jung ist und Skispringen kein Breitensport ist. Aber die, die da sind, zeigen richtig gutes Niveau. 2026 werden wir ein gutes Startfeld haben und spannende Entscheidungen sehen."

Als Eurosport-Experte leidet Edelmann enorm mit: "Ich springe im Dreieck rum und schreie wie ein Bekloppter. Auch die Sprünge, da gehe ich jeden Sprung mit dem Körper mit. Ich merke, dass mir die Nordische Kombination noch sehr am Herzen liegt."

Zur Quarantäne von Eric Frenzel und Terence Weber macht der 36-Jährige deutlich, dass er "2014 einen guten Einzelwettkampf bei Olympia hatte und nach einer Ausscheidung doch raus aus dem Teamwettbewerb war. Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen und ich habe geweint wie ein Schlosshund. Die Situation jetzt ist aber mal 100. Die Jungs konnten ja nichts dafür. Die Ungerechtigkeit der Welt hat dort zugeschlagen."

