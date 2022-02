Olympische Spiele

Olympia 2022 - Tino Edelmann spricht über die Umstände der deutschen Kombinierer: "Die Situation ist wirklich biep"

Eurosport-Experte Tino Edelmann spricht in der Sendung "Hambüchen & Friends" über die aktuelle Situation der deutschen Kombinierer bei Olympia: "Die Situation ist wirklich...". Damit nimmt der Team-Weltmeister unter anderem Bezug auf den Corona bedingten Ausfall von Eric Frenzel, den er als "Greatest of all time" bezeichnet. Zudem bezieht Edelmann Stellung zum Training von Vinzenz Geiger.

00:01:59, vor 43 Minuten