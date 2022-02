Gute Laune versprühen sie eigentlich immer. Die Rennrodler Tobias Werndl und Tobias Arlt sind nicht nur Garanten für Goldmedaillen, sondern auch Stimmungskanonen. Entsprechend kurzweilig ist auch ihr Auftritt im Olympia-Podcast von Eurosport "Hambüchen & Friends".

Mit vier Medaillen im Gepäck sind wir nach Peking gekommen. Wir haben uns deshalb nicht unter Druck gesetzt, wir waren nicht verkopft und haben gesagt: 'Einfach machen, einfach Spaß haben.' Das war unser Schlüssel."

Bei einem Thema reagieren Wendl und Arlt allerdings weiterhin etwas verschnupft.

Bei ihrem fünften Olympiasieg (insgesamt haben sie sechs Mal Winter-Gold geholt) war IOC-Boss Thomas Bach anwesend, verschwand jedoch nach Angaben der Rodler direkt nach dem Siegerfoto mit ihnen.

Danach überwog Enttäuschung, denn schließlich hatte es eine Vorgeschichte gegeben. Im November 2021 war Arlt nach einem Aufenthalt an der Olympia-Bahn wegen eines falsch-positiven Coronatests in ein schäbiges Quarantäne-Hotel verfrachtet worden.

Wendl dazu: "Ich war enttäuscht, dass nach all dem, was mit Tobi Arlt passiert ist, mit den Kakerlaken im Quarantäne-Hotel, Thomas Bach sich nicht einmal erkundigt oder entschuldigt oder gefragt hat, was er tun kann. Und dann stellt er sich hin und macht ein Foto. Das war nicht die feine Art. Deswegen war ich kurz danach etwas angefressen."

Im Podcast erzählt Arlt ausführlich von seinen zwei Nächten und drei Tagen zwischen "Baumwanzen und Kakerlaken".

