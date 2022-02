Julian von Schleinitz erklärte, dass er den Bob-Sportlern ein ähnliches Simulator-Gefühl vermitteln will, wie es bei Rennfahrern der Fall ist, die diese Technik in ihrem Training nutzen.

Das Problem sei nur, so der dreimalige Junioren-Rodel-Weltmeister, dass es im Bob-Simulator nicht möglich sei, die Beschleunigungen, also die verschiedenen G-Kräfte, physikalisch darzustellen.

"Was jedoch geht, ist, das Gefühl darzustellen, dass der Bob ausbricht. Die Fahrer erhalten ein Feedback und wissen, 'wenn ich jetzt zu viel lenke, dann bricht hinten die Hinterachse aus."

Dann würde der Simulator anfangen, sich leicht zu drehen, erläuterte von Schleinitz. "Bobfahrer haben das sehr schnell adaptiert und gemerkt auf was geachtet werden muss, damit sie möglichst ohne Drift die Bahn herunterfahren."

Doch auch im Simulator, erklärt der 30-Jährige, müsse man gewisse Faktoren berücksichtigen. Denn mit dieser Technik, habe er schnell festgestellt, könne man "nicht 200 Mal am Tag" eine Fahrt simulieren. "Nach zehn oder zwölf Fahrten pro Tag waren die Piloten mental fertig."

Auch wenn in seinem konstruierten Modell keine G-Kräfte wirken und mit dieser Technik sehr viel Zeit eingespart werden kann - in der Realität sind nur rund vier Fahrten pro Tag möglich - sind die Konzentration und die mentale Anstrengung für die Athleten in dieser Renn-Simulation trotzdem immer noch sehr hoch.

