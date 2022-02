Man stoppe die Dynamik, die zu immer größeren Investitionen geführt habe, hieß es seitens des Organisationskomitees der Spiele 2026. Nach drei höchst umstrittenen Veranstaltungen in Sotschi, Pyeongchang und jetzt in Peking ist in vier Jahren wieder eine klassische Wintersportregion der Ausrichter.

Wettkampfstätten, in denen schon 1956 in Cortina d'Ampezzo um Olympia-Medaillen gekämpft wurde, sollen wieder genutzt werden, traditionsreiche Austragungsorte wie Bormio, Antholz und Val di Fiemme zur olympischen Bühne werden.

Ad

"93 Prozent der Wettkampfstätten sind bereits gebaut", betonte Cortinas Bürgermeister Gianpietro Ghedina, "aber wir müssen die Infrastruktur modernisieren."

Olympia Peking "Ein Albtraum für die Menschenrechte": Bach unter Druck VOR 4 STUNDEN

Die Kehrseite: Bei den ersten Winterspielen in Europa seit Turin 2006 sind riesige Distanzen zu überbrücken - 400 Kilometer von Mailand nach Cortina, 300 von Cortina nach Bormio, wo getrennt die alpinen Rennen der Frauen und Männer ausgetragen werden. Die olympische Region in Norditalien umfasst 22.000 Quadratkilometer.

"Größte Herausforderung: Logistik"

"Die größte Herausforderung wird die Logistik", sagte Malago. Der Verkehr zwischen den einzelnen Standorten soll durch insgesamt vier Olympische Dörfer reduziert werden. Das Modell, an alte Sportstätten zurückzukehren, garantiere "ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit".

Allerdings musste der OK-Chef Verzögerungen zugeben. So müssten gerade in den Bereichen "Infrastruktur, Wettkampfstätten und Logistik die Aktivitäten beschleunigt und die Bürokratie überwunden" werden. Man liege hinter dem Zeitplan.

Mailand und Cortina setzen sich vor drei Jahren gegen den letzten verbliebenen Konkurrenten Stockholm durch. Innsbruck, Sion und Calgary hatten schon zuvor ihre Bewerbungen zurückgezogen, weil sie keine Unterstützung in der eigenen Bevölkerung gefunden hatten.

Eröffnungs- und Schlussfeier in Mailand und Verona

Das Budget für Olympia 2026 liegt bei rund 1,4 Milliarden Euro. Die italienische Regierung hat angekündigt, eine Milliarde Euro zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur in den norditalienischen Regionen Lombardei, Venetien und Trentino Südtirol zur Verfügung zu stellen.

Die Eröffnungsfeier soll im Fußballtempel Giuseppe Meazza in Mailand stattfinden, die Schlusszeremonie im römischen Amphitheater von Verona. Die Mode- und Wirtschaftsmetroplole Mailand ist für Eishockey, Eiskunstlauf und Shorttrack vorgesehen.

In Cortina wird im Ski alpin der Frauen, Bob, Rodeln, Skeleton, Curling und Biathlon (Antholz) um Medaillen gekämpft. Im Veltlin werden die alpinen Rennen der Männer, Freestyle-Ski und Snowboard ausgetragen. Die Loipen für Ski nordisch und die Schanze für das Skispringen, aber auch die Eisschnelllaufhalle sind im Val di Fiemme.

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia 2022: Aljona Savchenko fühlt mit Kamila Valieva und kritisiert Trainerin für Umgang mit Russin

(SID)

Schultz für China: Diese Sportfamilie steckt hinter dem Eishockeycrack

Olympia Peking 15 Gold - Rekord! Bö sorgt für norwegischen Goldrausch VOR 5 STUNDEN