"Es hat bei mir mit dem Skateboardfahren angefangen. Ich fand das einfach cool", sagt Silvia Mittermüller.

Sie damals "vom klassischen Ballett" gekommen, "wo ich mit vier Jahren begonnen habe. Ich bin da aber rausgeworfen worden, weil ich damals angeblich schon zu viel Bildung hatte und einen zu athletischen Körperbau. Und beim Snowboarden ist sowas egal. Da hat man riesiger Kleider an, niemand hat mich beurteilt. Obwohl ich mir an meinem ersten Tag in einem richtigen Skigebiet den Arm gebrochen habe, hat mich Snowboardfahren eingefangen. Das war einfach eine andere Welt, freier, niemand hat einem gesagt, was man zu tun hat. Es war Freiheit und coole Jungs um mich herum, das hat mich als 14-jähriges pubertierendes Mädchen gut gefallen", erinnert sich Mittermüller.

Die Profi-Snowboarderin debütierte bereits 2000 im Weltcup und schaffte seitdem einen Weltcupsieg. Ihr Olympia-Debüt gab die Münchnerin 2018 in Pyeongchang.

Die Motivation für Olympia hatte Mittermüller schon während ihrer ganzen Karriere. "Ich habe 1998 zugeschaut, als Nicola Thost die erste Goldmedaille in der Halfpipe gewonnen hat und fand das damals schon ziemlich cool. Ich bin zunächst selbst Halfpipe gefahren, habe es aber nicht zu Turin 2006 geschafft", so die 38-Jährige.

Deswegen habe sie die "Halfpipe aufgegeben und bin nur noch Slopestyle gefahren. Und da war ich sehr erfolgreich und habe alles erlebt, was es in diesem Sport so gibt. European Open, US Open, New Zealand Open, X-Games-Medaille, alles war dabei - und auf einmal kommt Olympia. Natürlich hat mich dann der Olympische Geist gepackt. Einerseits, um wirklich alles in der Sportart erlebt zu haben. Und andererseits, weil es mich sehr, sehr interessiert hat, das zu erleben und eine Meinung dazu zu haben, um sagen zu können: Olympia ist gut, schlecht, grandios, das Beste, unnötig, weil: Ich war da", erzählt die Sportlerin.

"Ich habe meinen olympischen Traum schon fast auf traumatisierende Art und Weise wahrgemacht. Ich habe es durch den krassesten Qualfikationskampf dahin geschafft. Da war eine Knie-OP zu Anfang dabei, eine Gehirnblutung zwei Monate vor den letzten vier Big Air Events, bei denen ich vier Ergebnisse posten musste. Dann habe ich mir die Hand doppelt gebrochen direkt vor Olympia. Als ich endlich dort war, hatte ich die ganze Zeit Angst vor Verletzungen, was vielleicht ein Grund ist, warum man sie sich fast schon anlacht. Bei Olympia war dann auch noch so viel Wind und die Veranstalter sagen die Qualifikation ab. Im Finale war genauso viel Wind. Mir ging es in der Nacht davor voll schlecht, ich habe Bettlaken durchgeschwitzt und weiß bis heute nicht, was da los war. Es hat alles nicht optimal zusammengepasst. Ich wurde im letzten Trainingslauf auf dem letzten Sprung verblasen, bin im Flachen gelandet und habe mir wieder mein Knie zerschossen. Das wünsche ich keinem anderen Sportler. Ich bin im Schockzustand hochgefahren und seitlich auf dem Kurs auf einem zerschossenen Knie runtergefahren. Olympia kann das Beste sein, wenn das so läuft, wie man sich das erträumt. Aber wenn es so läuft wie bei mir, ist es das Beste, es geschafft zu haben, um es erlebt zu haben und abhaken zu können - aber es geht sehr viel schöner", betont Mittermüller.

Die 38-Jährige verletzte sich bei Olympia 2018 und zog beim Training für den Slopestyle-Wettbewerb einen Meniskusriss zu. Trotz der Verletzung startete sie in einem von zwei Läufen.

"Ich habe pure Leidenschaft für den Sport, für Snowboardfahren, für die Gefühle, die das in mir auslöst. Du gehst ganz weg von der normalen Welt mit ihren Sorgen und Zwängen. Du bist einfach irgendwo in den Bergen, du hast da deine Sprünge, deine Rails, deine Tricks, du kennst dich aus, du kannst dich komplett darin verlieren", schwärmt die Snowboarderin.

Man habe in ihrem "Sport so viele Möglichkeiten, Erfolgserlebnisse zu sammeln, jeder einzelne Trick, jedes einzelne Manöver, was man so versucht, ist eine Chance auf Erfolg oder Hinfallen. Umso länger man das macht, umso mehr Tricks man kann, umso mehr Adrenalin- und Glückshormonsduschen holt man sich da an einem einzigen Tag", berichtet die Münchnerin. "Der Sport war für mich ein Grund, wie ich wieder zurück auf meine Beine gefunden habe nach meiner schweren Depression. Das war das schwerste Jahr in meinem Leben. Zudem hat mir der Sport meinen aktuellen Freund gebracht, den Mann meines Lebens, mit dem ich drei Jahre zusammen bin und die beste Beziehung führe, die ich je hatte. Uns vereint die Leidenschaft für diesen saugefährlichen, aber extrem erfüllenden Sport, der Beruf und Berufung sein kann."

