Olympische Spiele

Olympische Winterspiele - Vater vs. Sohn: Duell zwischen Werner und Christopher Hoeger 2002 in Salt Lake City

Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City schrieben die beiden Venezuelaner Werner Hoeger und Christopher Hoeger Rodel-Geschichte. Es war das erste Mal, dass in dieser Sportart Vater und Sohn im selben Rennen an den Start gingen. Am Ende setzte sich der erst 17-jährige Christopher als 31. im familieninternen Duell gegen seinen 44-jährigen Vater durch (Platz 40).

00:00:55, vor 43 Minuten