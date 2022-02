Nach einem Vulkanausbruch rund 40 Kilometer vor der Küste Tongas, wurde der Inselstaat im Südpazifik im Januar von einem Tsunami getroffen. Große Teile der Landschaft wurden zerstört, die Bewohner waren weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten.

Für Pita Taufatofua war die Situation klar - er würde zu Hause bleiben. Auch wenn sich der Tongaer zu jenem Zeitpunkt noch nicht für das Großereignis qualifizieren konnte, entschied er sich, zu Hause zu bleiben und beim Wiederaufbau zu helfen.

"Selbst, wenn ich die Qualifikation geschafft hätte, wäre ich nicht im Stande gewesen, nach Peking zu gehen", so der 38-Jährige in den Sozialen Medien. "Zurzeit ruft mich eine andere Pflicht, die es zu erfüllen gilt."

Es würden zu viele Menschen unter den Auswirkungen der Naturkatastrophe leiden, sodass er seinen Fokus nicht auf die Winterspiele legen könne.

Taufatofua: Sommerspiele 2024 in Paris als großes Ziel

In den nächsten Tagen und Wochen hoffe der Kult-Athlet der vergangenen Olympischen Spiele auch auf die Unterstützung der Sportwelt. "Die Spenden werden denen zugutekommen, die in größter Not sind, aber auch in die Infrastruktur, Schulen und Krankenhäuser fließen", erklärte Taufatofua.

Sollte sich die Lage in absehbarer Zeit verbessern, werde er auch wieder seine sportlichen Ziele in Angriff nehmen. In Rio de Janeiro trat er 2016 als erster Tongaer überhaupt im Taekwondo an. Zwei Jahre später qualifizierte er sich im Langlauf für die Winterspiele und wurde in Pyeongchang weltberühmt, als er eingeölt und oberkörperfrei bei der Eröffnungsfeier erschien. Damals wurde ihm zudem die Ehre des Fahnenträgers zuteil.

Am Horizont erblickt er nämlich bereits sein nächstes großes Ziel: Paris 2024. "Es ist kein Stopp. Es ist nur eine Halbzeitpause", unterstrich er seine Ambitionen.

