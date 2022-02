Als Italiener/in Gold bei den Olympischen Winterspielen in Peking zu gewinnen, lohnt sich richtig. Arianna Fontana, Siegerin im Shorttrack oder das gemischte Doppel im Curling wissen, was gemeint ist. Sie haben jeweils 180.000 Euro an Prämie kassiert.

Auch in Spanien kann man sich eine "goldene Nase" verdienen. Für Gold gibt es 90.000 Euro, für Silber 60.000 Euro).

In Frankreich lauten die Abstufungen der Medaillen-Prämien 65.000, 25.000 und 15.000 Euro. Biathlet Quentin Fillon Maillet (Sieger im Einzel und in der Verfolgung) ist also mit rund 200.000 Euro aus Peking wiedergekehrt.

England hat indes keine Prämien ausgelobt, zeigt sich aber sonst bei der Förderung großzügig.

Bescheidene Prämien in Deutschland

In Deutschland herrscht indes ein Sonderfall.

Die Stiftung "Deutsche Sporthilfe" honoriert Olympiasiege deutscher Athletinnen und Athleten bei den Winterspielen in Peking mit einer Prämie in Höhe von 20.000 Euro. Silber- und Bronzemedaillen werden mit 15.000 beziehungsweise 10.000 Euro prämiert.

Aber auch Teilnehmende auf den Plätzen hinter den Medaillenrängen gehen nicht leer aus, von Rang vier bis Rang acht werden Prämien von 5000 bis 1500 Euro ausbezahlt.

Alpinsport, Biathlon und Skisprung werden von der Sporthilfe allerdings keine Prämien bekommen. Begründung für den einst auch von den Sportlern selbst mitentschiedenen Verzicht ist die Tatsache, ist, dass man in den betroffenen Disziplinen vergleichsweise gut Geld verdienen kann.

