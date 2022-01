Olympische Spiele

Road to Beijing 2022: Shiva Keshavan - Der tapfere Rodler aus dem Himalaya

Shiva Keshavan startete in Nagano 1998 als 16-Jähriger das erste Mal bei Olympischen Spielen im Rodeln - und das, obwohl es in seiner indischen Heimat keine Rodelbahn gab. Als jüngster Athlet im Wettbewerb beeindruckte er die ganze Welt. In Pyeongchang startete er zum insgesamt sechsten Mal bei den Winterspielen.

00:00:55, vor 18 Minuten