Olympische Spiele

Olympia 2022: Sigi Heinrich verrät seine schönsten Momente bei den Winterspielen - Savchenko/Massot überstrahlen alles

Die Olympischen Winterspiele lieferten im Laufe der Jahre einiges an Highlights. Kaum ein Reporter kann davon mehr berichten als Sigi Heinrich. Der Eurosport-Kommentator verrät im Vorfeld der Winterspiele in Peking seine schönsten Olympia-Momente. Neben dem Biathlon-Drama 2018 zwischen Simon Schempp und Martin Fourcade, stehen zwei deutsche Gold-Coups in Pyeongchang im Vordergrund.

00:03:00, vor 44 Minuten