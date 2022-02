Der 23-Jährige hatte mit seiner eindringlichen Friedensbotschaft das bis dato meist beachtete politische Statement der Winterspiele getätigt - und damit das Internationale Olympische Komitee (IOC) unter Zugzwang gesetzt.

Nach der Zieldurchfahrt des dritten Laufs im Yanqing Sliding Centre hielt er ein selbst gebasteltes Schild mit der Aufschrift "No War in Ukraine" ("Kein Krieg in der Ukraine") in die TV-Kameras - und riskierte eine Untersuchung durch das IOC, das gemäß Regel 50.2 seiner Charta politische Äußerungen unter anderem im Wettkampf strikt untersagt.

Auch in Heraskevych Fall blieb das IOC nicht tatenlos und suchte laut Sprecher Mark Adams den Kontakt zu dem Athleten. In seinem letzten Lauf verzichtete der Ukrainer dann auf ein weiteres Signal. "Wir alle wollen Frieden", sagte Adams, aber die Athleten hätten zugestimmt, dass die Wettkampfstätten und das Podium nicht der Ort seien für Statements jeglicher Art.

Eine Strafe blieb aus, weitere Botschaften waren aber offenbar nicht erwünscht, dabei hatte sich IOC-Präsident Thomas Bach bei der Eröffnungsfeier selbst als Friedensstifter inszeniert. "Beachten Sie Ihre Verpflichtung für diesen olympischen Waffenstillstand. Geben Sie dem Frieden eine Chance", sagte der 68-Jährige.

"Ukraine ist ein friedfertiges Land"

Heraskevych, der trotz Platz 18 international wohl mehr Aufmerksamkeit bekam als der deutsche Goldmedaillen-Gewinner Christopher Grotheer, schilderte vor seinem Heimflug noch einmal mit drastischen Worten seine Angst vor einer Eskalation in der Krisenregion.

Sollte Russlands Präsident Wladimir Putin tatsächlich die befürchtete Invasion befehlen, bestehe das Risiko eines "Weltkriegs", sagte der Sportler: "Denn wir sind nicht allein. Ich glaube, dass die Welt, dass ihr uns beschützt. Die Ukraine ist ein friedfertiges Land."

Seine Heimat, für die er auf der großen Bühne in Peking demonstrierte.

