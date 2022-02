Olympische Spiele

Olympia 2022 - Rodeln: Julia Taubitz spricht über Gefühle: "In dem Moment ist alles zerbrochen"

Nach ihrem Sturz im zweiten von vier Läufen im Rodeln bei den Olympischen Spielen in Peking spricht Julia Taubitz in "Hambüchen & Friends" offen über ihre Gefühlswelt: "Ich hätte nie gedacht, dass der Sport mich in so ein tiefes Loch ziehen kann. In dem Moment ist alles so ein bisschen zerbrochen", sagte die 25-Jährige. Am Ende belegte die deutscheWeltcupführende nur den siebten Platz.

00:05:00, vor 6 Stunden