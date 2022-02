Die US-Amerikaner belegten im Eistanz-Wettbewerb in Peking den vierten Platz und gehören zu einer Minderheit von Sportlerpaaren, die gemeinsam antreten.

Auch das Ehepaar Tim Koleto und Misato Komatsubara (Japan) waren in Peking im Eistanz im Einsatz. Der gebürtige Amerikaner verriet auch seine Pläne für den Valentinstag: Er habe seiner Frau Blumen gekauft. "Zum Glück gibt es hier in der Olympia-Blase einen Floristen", meinte Koleto.

Die britischen Eisschnellläufer Ellia Smeding und Cornelius Kersten hatten den Tag der Liebenden dagegen schlicht vergessen. Die 23-Jährige scherzte daher: "Wir müssen ein KFC-Date machen. Das ist das Einzige, was wir im Dorf wirklich machen können - wir werden KFC oder Pizza essen."

Partner Kersten hatte einen weiteren Vorschlag: "Vielleicht gehen wir zusammen zum romantischen Haarschnitt." Welche Idee am Ende umgesetzt wurde, ist nicht bekannt.

Ski-Stars Kilde und Shiffrin bleiben auf Abstand

Alexander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin verbringen die Olympischen Spiele hingegen notgedrungen auf Abstand . Der Norweger sagte zu Beginn von Olympia: "Mit COVID und den Einschränkungen muss man wirklich vorsichtig sein. Man sieht sie, kann sie aber nicht wirklich anfassen, man kann nicht wirklich viel mit ihr zusammen sein. Aber es ist wirklich schön, sie hier zu haben."

Eine Situation, die aufgrund der unterschiedlichen Weltcup-Kalender während der Saison eher selten ist.

Auch die Skeletoni Kim Meylemans aus Belgien und Brasiliens Nicole Silveira erlebten Olympia in großen Teilen getrennt. Die gebürtige Allgäuerin Meylemans musste die ersten Tage in Peking nach einem positiven Corona-Test im Quarantänehotel verbringen. Im Wettkampf traten sie dann gegeneinander an

Ein kleines Happy End erlebte unterdessen Sabine Schöffmann. Die Österreicherin durfte nach einer Woche in der Corona-Quarantäne und negativen Tests am Valentinstag nach Hause fliegen.

Dort wird die Snowboarderin von ihrem Freund Alexander Payer, der nach seinem Snowboard-Wettkampf am 8. Februar bereits von Olympia abgereist war, am Flughafen abgeholt. "Ich freue mich einfach enorm, dass ich schon am Montag in Mailand landen werde. Alex nimmt das in Kauf, dass er fünf Stunden fahren muss, um mich zu holen", erklärte eine sichtlich glückliche Schöffmann.

