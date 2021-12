Wars das schon? Ja, man konnte beinahe den Eindruck haben, dass sich im niederländischen Leeuwarden bereits alle olympischen Träume für manche Curling-Teams erfüllt haben. Sie sind dabei. Die Norweger, die Italiener und die Dänen und bei den Frauen Großbritannien, vertreten durch das schottische Quartett. Auch Japan und Südkorea setzten sich durch.

Es gab Tränen der Freude, aber es gab auch lange Gesichter bei denen, die keine Fahrkarte erhalten haben nach Peking. Denn nur darum ging es hier. Um das Recht mitmachen zu dürfen bei den Olympischen Spielen 2022 in China. Um mehr noch nicht.

Ad

Für die beiden deutschen Teams etwa dürften Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr kein Trost sein. Sie haben ihre Chance vergeben, obwohl doch etwa Daniela Jentsch noch vor ein paar Wochen sogar EM-Dritte wurde mit ihrer Mannschaft. Doch diese Bronzemedaille entpuppte sich als Muster ohne Wert.

Olympia 2024 Boote statt Stadion: Paris 2024 mit großer Eröffnungsfeier auf der Seine 13/12/2021 AM 19:13

Die Qualifikation im Curling ist symptomatisch für die Situation im erweiterten Amateursport, der sich zum Teil ausschließlich im olympischen Rhythmus sieht. Die Olympiade, der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen, gibt die Richtung vor. Die Fördergelder werden danach ausgerichtet, der Trainingsplan so gestaltet, dass am Ende möglichst eine Medaille stehen möge. Wenn man denn überhaupt die Reise antreten kann, denn auch das ist eine der olympischen Besonderheiten: Es gibt weniger Startplätze als etwa bei vergleichbaren Weltmeisterschaften.

Olympiasieger ist man für immer

Alle wollen hin, auch weil es einen sprachlichen Begriff gibt, der die Bedeutung Olympischer Spiele ganz besonders deutlich macht. Ein Weltmeister darf Jahre später, wenn er längst abgelöst wurde, als Ex-Weltmeister bezeichnet werden. Olympiasieger bleibt man für immer und ewig. Es ist mehr als ein Ritterschlag. Es ist, wenn es denn geklappt hat, die Erfüllung eines Lebenstraumes.

Dafür kämpft man gegen alle Widerstände und dafür will man dann auch nicht akzeptieren, dass äußere Umstände dazu führen können, dass auch Träume Risse haben. Die meisten, die in China dabei sein können, wollen sich bewusst nur auf ihren Sport konzentrieren, was verständlich ist, zumal sie ja wissen, dass der Veranstalter ihnen die bestmöglichen Bedingungen bietet.

Die Bob-und Rodelbahn etwa sucht ihresgleichen in der Welt. Ein solches Bauwerk hat es für diesen Sport noch nie gegeben. Imposant sind die neuen Schanzen für die Skispringer. Neue Hallen für Eisschnelllauf und Eiskunstlauf wurden gebaut und natürlich wurden neue Skipisten in die Berge getrieben, wobei das durchaus auch eigennützig war, denn China erhofft sich einen Boom im alpinen Skilauf. Schon jetzt schnallen 20 Millionen Chinesen die Skier an. Und es sollen noch mehr werden. Viel mehr.

Tolle Bilder: Die Olympia-Schanzen und -Pisten im Drohnenflug

China lässt es auf jeden Fall an nichts fehlen, um den künftigen Olympioniken optimale Wettkampfbedingungen zu bieten.

Der Preis ist hoch

Doch das alles hat seinen Preis, nicht nur finanziell. Mit dem Bau der Sportanlagen und des olympischen Dorfes soll auch davon abgelenkt werden, dass es in China um die Menschenrechte nicht zum Besten steht.

Das Volk der Uiguren soll umerzogen werden, was noch vorsichtig ausgedrückt ist. In Hongkong werden die versprochenen Freiheitsrechte mit Füßen getreten Bei der Wahl des neuen Parlaments sind nur sogenannte "Patrioten" erlaubt. Politiker, die von der chinesischen Regierung als regierungskonform eingestuft wurden. In Tibet hat man ein Regime der Angst und des Schreckens installiert.

Wo sich die Tennisspielerin Peng Shuai derzeit wirklich aufhält, weiß im Ausland niemand. Die Grand-Slam-Siegerin im Doppel hatte einen chinesischen Spitzenpolitiker des sexuellen Übergriffs beschuldigt und ist seither nicht mehr gesehen worden. Mittlerweile hat sie ihre Anschuldigungen zurückgezogen. Beruhigend ist das dennoch nicht.

Freiheit sieht anders aus. Die Olympischen Ringe sollen auch ein riesiger Deckmantel sein, doch die Situation hat sich auch durch die Corona-Pandemie gravierend geändert. Vielen Staaten ist die Abhängigkeit von China und dessen riesigen Absatzmarkt bewusst geworden. Und auch die unverblümt vorangetriebene chinesische Aggression in der Außenpolitik stößt jetzt auf heftigere Widerstände. Die Welt sieht nicht mehr weg und nimmt sogar wirtschaftliche Einbußen in Kauf, um eigenständiger und selbstständiger zu werden.

Die Zukunft wirkt entspannter

Der politische Boykott, den viele Staaten jetzt planen, hat zum Glück keine Auswirkungen auf den Sport. Niemand, der jahrelang dafür viele Opfer gebracht hat, wird nach erreichter Qualifikation um seine Chance gebracht, um Edelmetall zu kämpfen. Und es wird immerhin auch das letzte Mal für längere Zeit sein, dass die Olympische Idee für politische Zwecke missbraucht werden kann, was indes kaum zu verhindern war diesmal bei der Wahl zum Olympiaort für 2022, da nach vielen Absagen mit Kasachstan und China nur noch zwei autoritäre Staaten zur Verfügung standen.

Es ist fast so, als würde die Olympische Bewegung mit der Austragung in China für längere Zeit die letzte Klippe mit vielen Untiefen umschiffen müssen.

Jetzt geht es dann nämlich gelöst und entspannt weiter mit Paris im Sommer 2024, Mailand im Winter 2026 und Los Angeles zwei Jahre später. Da könnte man angesichts der einschmeichelnden Musik, die uns nun weihnachtlich berieselt und dem wohlriechenden Kerzenduft, der die Luft erfüllt, fast kitschig besinnlich werden.

Olympisch besinnlich, denn eines haben Olympische Spiele und Weihnachten trotz allem immer gemeinsam. Die Vorfreude auf das bevorstehende besondere Ereignis.

Das könnte Dich auch interessieren:Olympia-Kalender: Der Zeitplan der Winterspiele von Peking 2022

Olympia 2022: So sehen die Medaillen für die Winterspiele in Peking aus

Olympia Peking Folgt Deutschland den USA? Scholz lässt Olympia-Boykott offen 07/12/2021 AM 16:48