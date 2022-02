Als positive Überraschung hob Steinle den Skilanglauf hervor, in dem Katharina Hennig und Victoria Carl Gold im Teamsprint und die Frauen-Staffel zudem Silber gewonnen hatten. "Sensationell, was die Mädels da geleistet haben. Der deutsche Skilanglauf befindet sich in einem Aufwärtstrend", sagte Steinle.

Dem gegenüber stand der Männer-Bereich im Biathlon. "Da haben wir nicht die erhofften zwei Medaillen geholt, mit denen wir schon spekuliert haben. Insofern sind wir dort nicht ganz zufrieden", sagte der DSV-Chef.

Auch dem Gastgeber stellte Steinle ein gutes Zeugnis aus. Peking habe sich bezüglich der Organisation und der Sportstätten "hervorragend präsentiert - das wird auch von den Sportlern, Trainern und Betreuern so widergespiegelt."

