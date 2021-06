Mittlerweile wurden diese aber als "enge Kontaktpersonen" eingestuft.

Der positive Test ist der erste Coronafall in einer ausländischen Olympia-Delegation, in einem Monat sollen die Sommerspiele beginnen (23. Juli bis 8. August). Vor dem Team aus Uganda waren allerdings nur die Softballerinnen aus Australien in Japan eingetroffen. Nach Informationen des japanischen Senders NHK waren alle Teammitglieder vor dem Abflug in Uganda geimpft und negativ getestet worden.

Das könnte Dich auch interessieren: Olympia: Bis zu 10.000 einheimische Zuschauer zugelassen

Olympische Spiele Olympia: Corona bremst Kondom-Absatz 17/06/2021 AM 18:20

(SID)

"Null Planungssicherheit": Thiem begründet Olympia-Verzicht

Olympia Tokio 2020 Corona-Notstand in Tokio endet am Sonntag - leichte Lockerungen 17/06/2021 AM 10:37