Olympische Spiele

Olympia 2021: Drama um Annika Schleu, Silber für Tischtennis-Herren, Musikfestival bei Sportgymnastik - Highlights

Aus deutscher Sicht stand am 14. Olympia-Tag besonders ein Drama im Vordergrund: Auf Goldkurs liegend scheitert Annika Schleu im modernen Fünfkampf an einem bockigen Pferd. Dazu unterlagen die deutschen Tischtennis-Herren im Finale an Chin, während es bei der rhythmischen Sportgymnastik ein echtes "Musikfestival" gab. Eurosport.de zeigt die Highlights vom Freitag.

00:04:04, vor 2 Stunden