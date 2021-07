Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio steht der zweite volle Wettkampftag auf dem Programm. In zehn Sportarten werden am Sonntag Medaillen vergeben.

So werden im Bogenschießen, Fechten, Gewichtheben, Judo, Schießen, Schwimmen, Skateboard, Straßenradsport, Taekwondo und Wasserspringen die neuen Olympiasieger gekrönt. Insgesamt finden Wettkämpfe in 29 verschiedenen Sportarten statt.

Skateboard ist eine von fünf neuen Olympischen Sportarten und feiert mit dem Street-Wettbewerb der Männer seine Olympia-Premiere.

Olympia Tokio 2020 Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele 28/01/2021 AM 08:58

Deutschland ist am ersten Wettkampftag ohne Medaillen geblieben. Doch die Chancen auf Edelmetall stehen am Sonntag gut. Der Fokus richtet sich insbesondere aufs Fechten, Schwimmen und Wasserspringen.

Olympia 2021: Deutsche Medaillenhoffnung am Sonntag

Die größte Hoffnung auf das erste Edelmetall ruht dabei etwas überraschend auf Schwimmer Henning Bennet Mühlleitner. Der 24-Jährige aus Emmendingen schwamm über 400m Freistil mit Bestzeit ins Finale.

Dort hat Mühlleitner den Vorteil, im Finale auf der mittleren Bahn vier zu schwimmen. Doch die Konkurrenz ist stark. Insbesondere die beiden Australier Jack McLoughlin und Elijah Winnington gelten als Topfavoriten auf Gold. Die Startzeit des Rennens ist für 3:52 Uhr geplant.

Im Synchronspringen vom 3m-Brett stehen Lena Hentschel und Tina Punzel ab 8:00 Uhr im Finale der besten acht Nationen. Insbesondere China, Kanada und Italien sind beim Kampf um die Medaillen zu schlagen.

Beim Fechten rechnet sich Leonie Ebert zumindest Außenseiterchancen auf Edelmetall ein. Die 21-jährige Florettfechterin startet mit ihrem Duell in der Runde der letzten 32 gegen Jacqueline Dubrovich (USA) in den Wettbewerb. Das Duell ist für 3:55 Uhr angesetzt.

"Ich habe Gänsehaut!" Dausers Barren-Gala begeistert Hambüchen

Die Live-Events bei Eurosport 1:

02:00 Uhr: Rudern

Rudern 03:30 Uhr: Schwimmen - Finalläufe (u.a. 3:52 Uhr mit Henning Bennet Mühlleitner )

Schwimmen - Finalläufe (u.a. 3:52 Uhr mit ) 05:20 Uhr: Boxen - 2. Wettkampftag

Boxen - 2. Wettkampftag 06:00 Uhr: Radsport - Straßenrennen der Frauen

Radsport - Straßenrennen der Frauen 09:00 Uhr: Medal Zone - die Olympia LIVE-Konferenz u.a. mit Fußball, Fechten, Judo, Schwimmen, Kunstturnen, Basketball, Tennis, Teakwondo

u.a. mit Fußball, Fechten, Judo, Schwimmen, Kunstturnen, Basketball, Tennis, Teakwondo 17:00 Uhr: BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE

BIG IN JAPAN - Die Olympia Show LIVE 18:15 Uhr: Olympia News Flash LIVE

Olympia News Flash LIVE 21:15 Uhr: BIG IN JAPAN - Olympia Late Night LIVE

02:20 Uhr: Feldhockey Großbritannien - Deutschland (Frauen Vorrunde, Gruppe A)

Feldhockey Großbritannien - (Frauen Vorrunde, Gruppe A) 06:00 Uhr: Tennis Alexander Zverev - Yen-Hsun Lu

Tennis - Yen-Hsun Lu 06:30 Uhr: Basketball Deutschland - Italien (Männer Vorrunde, Gruppe B)

Basketball - Italien (Männer Vorrunde, Gruppe B) 08:00 Uhr: Wasserspringen 3m Synchron der Frauen

Wasserspringen 3m Synchron der Frauen 08:00 Uhr: Tennis Laura Siegemund - Elina Svitolina

Tennis - Elina Svitolina 08:05 Uhr: Turnen Qualifikation der Frauen

Turnen Qualifikation der Frauen 10:00 Uhr: Tennis Philipp Kohlschreiber - Stefanos Tsitsipas

Tennis - Stefanos Tsitsipas 10:55 Uhr: Fechten Florett Einzel der Frauen und Einzel Degen der Männer

Fechten Florett Einzel der Frauen und Einzel Degen der Männer 12:50 Uhr: Beachvolleyball: Julius Thole / Clemens Wickler - Daniele Lupo / Paolo Nicolai

Beachvolleyball: - Daniele Lupo / Paolo Nicolai 13:30 Uhr: Fußball Saudi Arabien - Deutschland (Männer Vorrunde, Gruppe D)

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Die deutschen Fußballer sind bereits unter Druck. Nach der 2:4-Auftaktniederlage gegen Brasilien ist das Team von Trainer Stefan Kuntz im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe D gegen Saudi-Arabien zum Siegen verdammt. Anstoß ist um 13:30 Uhr.

Ins Turnier steigen die deutschen Basketballer ein. Zum Auftakt wartet mit Italien gleich ein anspruchsvoller Gegner für das Team von Trainer Henrik Rödl. Das DBB-Team ist erstmals seit 2008 wieder bei Olympia mit dabei. Los geht’s um 6:40 Uhr.

Im Tennis sind gleich vier deutsche Starter im Einzel in der ersten Runde im Einsatz. Bei den Herren trifft die deutsche Nummer eins Alexander Zverev auf den taiwanesischen Außenseiter Yen-Hsun Lu. Dominik Koepfer ist gegen Facundo Bagnis (Argentinien) gefordert und Philipp Kohlschreiber steht mit Stefanos Tsitsipas (Griechenland) eine Herkulesaufgabe gegenüber. Bei den Damen fordert Laura Siegemund die ukrainische Topspielerin Elina Svitolina. Die Tennis-Wettbewerbe starten ab 4:00 Uhr, Zverev schlägt ab 5:30 Uhr auf.

Die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler greifen um 13:00 Uhr ins Olympische Turniergeschehen ein. In ihrer ersten Partie in der Gruppe F geht es gegen das italienische Duo Daniele Lupo und Paolo Nicolai.

Beim Rudern will Oliver Zeidler den nächsten Schritt Richtung Medaille machen. Im Einer ist der 25-Jährige aus Dachau im Viertelfinale ab 4:40 Uhr gefordert.

Olympia 2021: Superstar to watch

Olympia und Andy Murray, das passt einfach zusammen. 2012 in London und 2016 in Rio gewann der Brite bereits Olympisches Gold im Einzel. Er ist bislang der einzige Spieler, der seinen Einzel-Titel verteidigen konnte.

In den vergangenen Jahren musste sich der dreimalige Grand-Slam-Sieger mit zahlreichen Verletzungen herumschlagen, insbesondere seine Hüftprobleme setzten dem 34-Jährigen immer wieder zu.

Andy Murray in Tokio Fotocredit: Getty Images

2021 in Tokio geht Murray ungesetzt und als großer Außenseiter ins Olympische Turnier. In der ersten Runde bekommt er es mit dem an Nummer neun gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime zu tun.

Bei Olympia ist mit Murray aber immer zu rechnen. Angesetzt ist das Match gegen Auger-Aliassime auf dem Centre Court ab 7:00 Uhr.

Olympia 2021: Tipp des Tages

Es ist immer ein Highlight bei den Olympischen Spielen, wenn das US-amerikanische Basketball-Team spielt. Obwohl Superstars wie LeBron James, Kawhi Leonard und Anthony Davis in Tokio nicht mit dabei sind, sind die USA trotzdem noch der ganz große Goldfavorit.

Das Team von Trainer-Legende Gregg Popovich führt Megastar Kevin Durant an. Mit Damian Lillard, Jason Tatum sowie den beiden frischgebackenen NBA-Champions Khris Middleton und Jrue Holiday hat Popovich ein schlagkräftiges Team beisammen.

Mit dem Spiel gegen Frankreich (14 Uhr) wartet gleich ein absoluter Kracher zu Beginn der Vorrunde. Mit Rudy Gobert, Nicolas Batum und Evan Fournier sind die Franzosen mit reichlich NBA-Erfahrung bestückt und für die USA ein durchaus unbequemer erster Gegner.

Kevin Durant im Spiel gegen Nigeria in Las Vegas Fotocredit: Getty Images

Auch interessant: Die Erben von Tony Hawk dürfen sich auf der ganz großen Bühne zeigen, denn Skateboard feiert in Tokio seine Olympia-Premiere. Ab 1:30 Uhr beginnt die Vorrunde im Street-Wettbewerb der Männer, für 5:25 Uhr ist dann bereits das Finale vorgesehen.

Alle Live-Events bei Tokyo 2020 sind im Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+ zu sehen.

Die großen Olympia-Geschichten:

Das könnte Dich auch interessieren: Bilder von Tschernobyl: TV-Sender entschuldigt sich

Voigt klärt auf: Das fehlte Schachmann zur Medaille

Olympia Tokio 2020 Handball-Krimi, Beach-Schocker, Olympia-Rekord: Highlights 1. Tag VOR 3 STUNDEN