Damit soll verhindert werden, dass sich das Virus im Vorfeld der Spiele erneut ausbreitet. Der Verkauf von Alkohol ist dann bis 19 Uhr erlaubt, Restaurants und Bars müssen weiterhin um 20 Uhr schließen. Lediglich in der Inselpräfektur Okinawa wurde der Notstand ein weiteres Mal verlängert. Der erste Corona-Notstand in Tokio wurde am 25. April verhängt.

"Die Zahl der Infektionen ist landesweit seit Mitte Mai rückläufig, die Situation in Bezug auf die Krankenhausbetten verbessert sich stetig", sagte Suga. Vorsicht sei allerdings weiterhin geboten, denn "in einigen Regionen gibt es Anzeichen dafür, dass sich der Rückgang der Infektionszahlen verlangsamt."

Konkrete Lockerungen der Maßnahmen

Bereits am Mittwoch beschloss die japanische Regierung, die Beschränkungen für die Anzahl der Zuschauer an Massenveranstaltungen in Gebieten, in denen der Notstand aufgehoben wurde, schrittweise zu lockern. Die maximale Zahl wird von derzeit 5000 auf 10.000 Personen angehoben.

In Gebieten, in denen "ein Ausnahmezustand oder Prioritätsmaßnahmen der Notfallstufe" gelten, wird die Zuschauergrenze für Großveranstaltungen auf 50 Prozent der Kapazität oder maximal 5000 Personen festgelegt. Die Begrenzung bleibt für einen Monat nach Aufhebung des Ausnahmezustands oder der Notstandsmaßnahmen bestehen. Die Beschränkungen würden "weiter gelockert, wenn keine Probleme auftreten", hieß es.

Yasutoshi Nishimura, der für die wirtschaftliche Wiederbelebung und Maßnahmen gegen das Coronavirus zuständige Minister, sagte Reportern nach der Sitzung, dass diese Entscheidung nicht für Beschränkungen der Zuschauerzahl bei den Olympischen Spielen und Paralympics (24. August bis 5. September) gelte.

Beobachter in Japan gehen allerdings davon aus, dass die neue Zuschauerobergrenze auch bei den Olympischen Spielen angewendet wird. Eine Entscheidung wird bis Sonntag erwartet. Zuschauer aus dem Ausland wurden von den Spielen bereits ausgeschlossen.

