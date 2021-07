Olympische Spiele

Olympia 2021: Deutsche Ruderer mit Licht und Schatten, An San stellt neuen Rekord auf - Highlights der Nacht

Die erste Nacht der Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist vorbei und bereits jetzt fallen die ersten Rekorde. Im Bogenschießen enttäuschten zwar die deutschen Athletinnen, aber die Südkoreanerin An San stellte einen neuen olympischen Rekord auf. Bei den verschiedenen Ruderdisziplinen lieferten die deutschen Kraftpakete in den Vorläufen Auftritte mit Licht und Schatten. Die Highlights der Nacht.

00:05:06, vor einer Stunde