Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Rekord-Europameister Patrick Hausding tragen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio die deutsche Fahne.

Die Beachvolleyballerin aus Hamburg und der Wasserspringer aus Berlin, die jeweils an ihren vierten Sommerspielen teilnehmen, erhielten bei der Abstimmung unter Sportlern und Fans die meisten Stimmen. Das gab der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Donnerstag bekannt.

Die beiden sorgen am Freitag (13.00 Uhr live bei Eurosport auf Joyn) für eine Premiere: Erstmals trägt ein Duo beim Einzug der deutschen Olympioniken die Flagge - eine Frau und ein Mann. Das deutsche Team will damit ein Zeichen für die Gleichberechtigung setzen.

Olympia - Tennis Wirklich unbesiegbar? Djokovic und die Mission Golden Slam VOR 16 STUNDEN

Bei den bisherigen Spielen im Sommer und Winter seit der Wiedervereinigung führten zehn Männer, aber nur fünf Frauen das deutsche Team ins Olympiastadion. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte allen Mannschaften diese Möglichkeit freigestellt.

Das Fahnenträger-Duo im Stenogramm:

Laura Ludwig (Beachvolleyball)

geboren: 13. Januar 1986

Beruf: Profi

Verein: Hamburger SV

Größte Erfolge: Olympiasiegerin 2016, Weltmeisterin 2017, Europameisterin 2008, 2010, 2015, 2016.

Patrick Hausding (Wasserspringen)

geboren: 9. Mai 1989

Beruf: Sportsoldat

Verein: Berliner TSC

Größte Erfolge: Olympiazweiter 2008 (Turm Synchron), Olympiadritter 2016 (3-m-Brett), Weltmeister 2013 (Turm Synchron), 17-maliger Europameister.

Deutschlands Fahnenträger bei Olympischen Sommerspielen:

1908 in London: Wilhelm Kaufmann (Kunstturnen)

1912 in Stockholm: Karl Halt (Leichtathletik)

1928 in Amsterdam: Ernst Paulus (Leichtathletik)

1932 in Los Angeles: Georg Gehring (Ringen)

1936 in Berlin: Hans Fritsch (Leichtathletik)

1952 in Helsinki: BR Deutschland Friedel Schirmer (Leichtathletik) / Saarland Toni Broder (Leichtathletik)

1956 in Melbourne: Gesamtdeutsche Mannschaft Karl-Friedrich Haas (Leichtathletik) / in Stockholm: Fritz Thiedemann (Reiten)

1960 in Rom: Gesamtdeutsche Mannschaft Fritz Thiedemann (Reiten)

1964 in Tokio: Gesamtdeutsche Mannschaft Ingrid Engel-Krämer (Wasserspringen)

1968 in Mexiko-Stadt: BR Deutschland Wilfried Dietrich (Ringen) / DDR Karin Balzer (Leichtathletik)

1972 in München: BR Deutschland Detlef Lewe (Kanu) / DDR Manfred Wolke (Boxen)

1976 in Montreal: BR Deutschland Hans Günter Winkler (Reiten) / DDR Hans Reimann (Leichtathletik)

1980 in Moskau: DDR Kristina Richter (Handball)

1984 in Los Angeles: BR Deutschland Wilhelm Kuhweide (Segeln)

1988 in Seoul: BR Deutschland Dr. Reiner Klimke (Reiten) / DDR Ulf Timmermann (Leichtathletik)

1992 in Barcelona: Manfred Klein (Rudern)

1996 in Atlanta: Arnd Schmitt (Fechten)

2000 in Sydney: Birgit Fischer (Kanu)

2004 in Athen: Ludger Beerbaum (Reiten)

2008 in Peking: Dirk Nowitzki (Basketball)

2012 in London: Natascha Keller (Hockey)

2016 in Rio de Janeiro: Timo Boll (Tischtennis)

2021 in Tokio: Laura Ludwig (Beachvolleyball) und Patrick Hausding (Wasserspringen)

Das könnte Dich auch interessieren: Vetter und wer sonst? So stehen die deutschen Medaillenchancen

(mit SID)

Highlights: Überraschung perfekt! Schweden schockt die USA

Olympia - Fußball USA wird "der Hintern versohlt": Schweden entzaubert den Weltmeister VOR 19 STUNDEN