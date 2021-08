Mit 37 Medaillen ergatterte Deutschland vier Medaillen weniger als beim bislang schwächsten Abschneiden seit 1990.

Bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro 2016 waren es noch 42 Medaillen. In London 2012 holte die Nation noch 44 Medaillen und in Peking 2008 waren es 41.

Seit 1992 gehörte das Olympia-Team Deutschlands stets zu den stärksten sechs Nationen in puncto Medaillenausbeute. In diesem Jahr belegte man lediglich Platz neun. Großbritannien, Frankreich und die Niederlande scheinen Deutschland den Rang abgelaufen zu haben.

Obgleich es im Vergleich zu Rio 2016 ganze 33 (!) Medaillenentscheidungen mehr gab, blieben die Athlet*innen des DOSB in Japan unter der 40-Medaillen-Marke und sorgten für ein enttäuschendes Gesamtresultat.

Eine Edelmetall-Ernte wie beim ersten gesamtdeutschen Auftritt 1992 in Barcelona - damals waren es 82 - ist in sehr weite Ferne gerückt.

Deutsche Medaillen seit der Wiederveinigung:

1992 - Barcelona: 82 Medail len (33 Gold / 21 Silber / 28 Bronze)

- Barcelona: len (33 Gold / 21 Silber / 28 Bronze) 1996 - Atlanta: 65 Me daillen (20 / 18 / 27)

- Atlanta: daillen (20 / 18 / 27) 2000 - Sydney: 56 Medaillen (13 / 17 / 26)

- Sydney: (13 / 17 / 26) 2004 - Athen: 49 Medaillen (13 / 16 / 20)

- Athen: (13 / 16 / 20) 2008 - Peking: 41 Medaillen (16 / 11 / 14)

- Peking: (16 / 11 / 14) 2012 - London: 44 Medaillen (11 / 19 / 14)

- London: (11 / 19 / 14) 2016 - Rio de Janeiro: 42 Medaillen (17 / 10 / 15)

- Rio de Janeiro: (17 / 10 / 15) 2021 - Tokio: 37 Medaillen (10 / 11 / 16)

"Wir gehen davon aus, zwischen Position acht bis zwölf einzulaufen", bewahrheitete sich die Prognose von Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission, der zur Halbzeit der Sommerspiele ein deutsches Abrutschen im Medaillenspiegel vorhersagte.

Dennoch zeigte er sich mit dem Endergebnis zufrieden: "Die sportliche Bilanz ist insgesamt in Ordnung."

Der ehemalige Olympia-Sieger Robert Harting beobachtet die deutsche Sportentwicklung ebenfalls mit kritischen Augen und sieht in naher Zukunft ein Tief auf die deutschen Athleten zukommen. "Wir werden bei Olympia 2024 in Paris mehrere bekannte Gesichter vermissen. Einige von den Sportlern, die in den letzten zwei Wochen Gold, Silber und Bronze gewonnen haben, werden dann nicht mehr dabei sein", schrieb er in seiner "t-online"-Kolumne: "Ich persönlich habe das Tal in Sachen Medaillen für 2028 prognostiziert, womöglich kommt es vier Jahre früher. Dann werden wir vielleicht nur 30 Mal Edelmetall haben."

Um dieser Negativentwicklung entgegenzuwirken oder gar ein Ende zu bereiten, sieht der Ex-Diskuswerfer dringenden Handlungsbedarf: "Es wird Zeit, dass die Bundesregierung eingreift und die Sache mit einem Team von Profis in die Hand nimmt, wenn ihr etwas an Gesundheit und Sport in diesem Land liegt. Der Mehrwert für die Gesellschaft muss endlich erkannt werden. Nun muss gehandelt werden."

Wie es gehen kann, zeigt die USA. Zum dritten Mal in Folge behaupten sich die Vereinigten Staaten von Amerika als erfolgreichste Nation bei den Sommerspielen. Das US-Team holte 39 Gold-, 41 Silber und 33 Bronzemedaillen.

Handball, Fußball, Hockey - was war nur mit den deutschen Teams los?

