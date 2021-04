Publiziert 14/04/2021 Am 14:18 GMT | Update 14/04/2021 Am 14:19 GMT

Der Oscar-gekrönte Komponist Steven Price - bekannt für die Klänge von "Herr der Ringe" und "Suicide Squad" - hat mit dem London Symphony Orchestra in den legendären Abbey Road Studios die vierminütige Hymne aufgenommen.

Der lautstarke, dynamische Teil stellt all die Emotionen und Momente, die Athleten und Fans auf dem Weg zu den Spielen erleben, heraus. Das klavierbetonte Segment, das das Musikstück eröffnet, ist gleichbedeutend mit der Vorfreude auf die Spiele selbst. Während sich die Hymne beschleunigt, baut sich das Tempo der Hymne langsam auf und mündet schließlich in ein Crescendo, das repräsentiert, dass die Spiele angekommen sind.

Der "ruhige" Teil der Hymne wird in dem 60-sekündigen On-Air-Spot "100 Days to Go" verwendet, um die Idee zu unterstreichen, dass die letzten Vorbereitungen der Olympioniken, die an den Spielen teilnehmen, jetzt beginnen - der ruhige Moment, in dem sich ein Athlet auf seinen großen Moment vorbereitet.

Ausschnitte aus dem atemberaubenden Musikstück werden in den Intros und Outros aller olympischen Programme auf den Eurosport-Plattformen im Vorfeld und während der Spiele zu hören sein.

Die Hymne wird für alle Inhalte und Programme von Tokyo 2020 verwendet und darüber hinaus bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 und den Olympischen Spielen in Paris 2024 weiterleben, um sie zu einem Synonym für die gesamte Olympia-Berichterstattung von Eurosport zu machen.

Steven Price, der für sein musikalisches Werk für den Film Gravity einen Oscar gewann, erklärt die musikalische Reise des Eurosport Olympia-Soundtracks: "

Es war eine interessante Aufgabe. Am Anfang geht es um die Energie und die Aufregung der Olympischen Spiele, ein bisschen um das Geheimnisvolle, wir haben die Reise des Einzelnen, den ruhigen kleinen Moment, wenn man spürt, wie sich jemand auf seinen Moment vorbereitet. Es ging darum, all diese Themen in ein vierminütiges, fortlaufendes Stück unterzubringen, wobei man immer Teile davon herauslösen und einer bestimmten Gefühlssituation zuordnen kann. Es war ein Abenteuer, eine Geschichte auf sehr kleinem Raum zu erzählen, aber in einem Ausmaß, das man es in einem Film verwenden würde."

