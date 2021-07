Wie der "Deutschlandfunk" berichtete, zogen die 1000 Protestanten in Richtung des neuen Nationalstadions, das extra für die Olympischen Spiele errichtet wurde.

Auf einem Video, dass der "Deutschlandfunk" auf Twitter postete, war zudem zu sehen, dass einige Teilnehmer auch mit Plakaten gegen die Spiele protestierten. Auf einem Schild hieß es "Bread not Circuses" (auf deutsch "Brot, keine Zirkusspiele").

Die Kritik an der Austragung der Olympischen Spiele in Japan in Zeiten der Coronavirus-Pandemie ist nicht neu. Schon im Vorfeld mehrten sich Stimmen in der japanischen Bevölkerung, die sich gegen Olympia in Tokio aussprachen.

Der japanischen Zeitung "Asahi Shimbun" zufolge, seien 55 Prozent der japanischen Bevölkerung gegen die Durchführung der Olympischen Spiele im Sommer 2021. Das liegt auch daran, dass in Tokio weiterhin der Corona-Ausnahmezustand gilt.

Auch deshalb entschied die japanische Regierung, keine Zuschauer zu den olympischen Wettkämpfen zuzulassen.

