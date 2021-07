Olympische Spiele

Olympia 2021: Flüchtlingsteam auch in Tokio am Start - 29 Athleten umfassen das internationale Team

Nach den olympischen Spielen in Rio 2016 gibt es auch in Tokio 2021 wieder ein Flüchtlingsteam. Bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele läuft das Team bereits an zweiter Stelle ein. Das Team besteht aus 29 Athleten und Athletinnen. Das Flüchtlingsteam trägt die olympischen Fahne durch das Stadion und wird vom internationalen olympischen Komitee unterstützt.

