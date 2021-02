"Die Infektionssituation wird von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich sein, daher müssen wir dies berücksichtigen, und es wird sehr wichtig sein, einen sorgfältigen Ansatz zu verfolgen", sagte Seiko Hashimoto, OK-Chefin der Sommerspiele, gegenüber Medienvertretern. Man wolle "das Verständnis der Menschen in allen Bereichen erlangen und das ganze Land unter dem Fackellaufkonzept 'Hope Lights Our Way' verbinden."

Der Fackellauf startet nach den Plänen der Organisatoren am 25. März in Fukushima und soll das Feuer bis zum anvisierten Olympiastart am 23. Juli nach Tokio bringen. Die Fackelträger dürfen ohne Maske laufen, sie müssen aber in den zwei Wochen vor ihrem Einsatz spezielle Gesundheitsakten führen und riskante Aktivitäten wie Essen gehen oder überfüllte Orte aufsuchen vermeiden.