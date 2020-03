Der 30-Jährige, der sich gerade in häuslicher Quarantäne befindet, macht sich vor allem Gedanken, "wie ich als Sportler mit meinem Verhalten dazu beitragen kann, dass diese Krise schnell vorbeigeht", sagte Hartung.

Dies könne er am besten, wenn er in diesem Moment Haltung zeige und versuche, das Richtige zu tun. "Das kann ich nicht, wenn ich versuche auf Teufel komm raus zu trainieren. Deswegen ist der Termin in meinen Augen nicht haltbar", betonte Hartung.

(SID)

