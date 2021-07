Sieben der insgesamt 29 Athleten*innen, die bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) im Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an den Start gehen, leben in Deutschland.

Wie schon in Rio 2016 gehört die 2015 aus Syrien nach Deutschland geflüchtete Schwimmerin Yusra Mardini wieder dazu. Sie geht wieder über die 100 m Schmetterling an den Start. In Brasilien hatte sie ihren Vorlauf gewonnen, das Halbfinale aber verpasst. Vielleicht trägt sie ihr olympisches Märchen diesmal ein wenig weiter.

Die Athleten werden unter Olympischer Flagge starten und sind ein Symbol für Hoffnung und Solidarität.

Neben Yusra Mardini leben noch sechs weitere Sportler*innen des Teams in Deutschland: Alaa Maso (Geburtsland Syrien/Sportart Schwimmen/Disziplin 50 m Freistil), Wessam Salamana (Syrien/Boxen/Leichtgewicht/bis 63 kg), Saeid Fazloula (Iran/Kanu-Rennsport/K1 1000 m), Ahmad Alikaj (Syrien/Judo/Mixed-Team), Wael Shueb (Syrien/Karate/Kata), Kimia Alizadeh (Iran/Taekwondo/Iran).

