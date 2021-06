Die Episoden, die die Sportler:innen des Flüchtlingsteams mit großen Namen aus Film, Unterhaltung und Sport zusammenbringen, werden im Vorfeld der Olympischen Spiele Tokyo 2020 ausgestrahlt und zeigen Mitglieder des IOC Refugee Olympic Teams, das 29 Athleten umfasst, von denen sechs in Deutschland trainieren. Das Team stammt aus elf Ländern der Welt und wurde vom IOC unter Präsident Dr. Thomas Bach im Vorfeld der Olympischen Spiele Rio 2016 ins Leben gerufen. Die Serie zeigt die Geschichten der Athleten und möchte damit einen Funken der Hoffnung an die 82,4 Millionen zwangsweise Vertriebenen auf der Welt senden.

Produziert von Eurosport, der führenden Multisport-Marke von Discovery und Home of the Olympics in Europa, in Partnerschaft mit dem IOC und dem UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, stellt "In Conversation...” einige dieser faszinierenden Geschichten einem neuen Publikum vor. Die Gespräche bieten neue Perspektiven auf die Erlebnisse von Flüchtlingen und stellen die Kraft des Sports in den Fokus, der vertriebenen Menschen helfen kann, ihr Leben wieder aufzubauen.

"In conversation: Yusra & Katie" bietet einzigartige Perspektiven. Die jüngste UNHCR-Botschafterin aller Zeiten, Yusra Mardini, die Mitglied der IOC-Flüchtlings-Olympiamannschaft Rio 2016 war und diesen Sommer in Tokyo antreten wird, trifft auf die fünfmalige olympische Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen, Katie Ledecky. Ledecky, die auch in Tokyo 2020 für die USA antreten wird, ist die höchstdekorierte Frau in der Geschichte des Schwimmsports. Neben ihren Olympiasiegen gewann sie auch 15 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften.

In weiteren Episoden werden UNHCR-Botschafter wie die Schauspielerin Nomzamo Mbatha oder der Fußballer und ehemalige Flüchtling Alphonso Davies mit Mitgliedern des IOC Refugee Olympic Teams, darunter Anjelina Nadai Lohalith, die im Südsudan geborene 1500m-Läuferin, oder dem aus dem syrischen Aleppo stammende Schwimmer Alaa Maso zusammengebracht, die gemeinsame Erfahrungen teilen. Während die Athlet:innen und Unterstützer:innen sich kennenlernen, folgen intime Gespräche, die die fesselnden Geschichten der Athlet:innen, ihre spannenden Lebensläufe einfangen und zeigen, wie sie die Widrigkeiten überwunden haben, um beim größten Sportereignis der Welt zu bestehen. Die Serie ist auf allen Plattformen von UNHCR, IOC und Discovery zu sehen, einschließlich eurosport.de.

"In Conversation" folgt auf die Ankündigung des IOC, dass das Refugee Olympic Team zu Beginn dieses Monats nach Tokyo reisen wird. Eine Kampagne zur weiteren Unterstützung des IOC Refugee Olympic Team Tokyo 2020 startet Eurosport in Zusammenarbeit mit dem IOC im Juli.

"In conversation": Yusra Mardini und Katie Ledecky im Gespräch

