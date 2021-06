Publiziert 08/06/2021 Am 13:01 GMT | Update 08/06/2021 Am 13:07 GMT

Erneut startet sie über 100 m Schmetterling. In Brasilien hatte sie ihren Vorlauf gewonnen, das Halbfinale aber verpasst.

Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), begrüßte die 29 Teilnehmer*innen am Dienstag auf einer virtuellen Konferenz und betonte: "Ich spreche im Namen der gesamten olympischen Bewegung, wenn ich sage, dass wir es nicht erwarten können, sie persönlich zu treffen und sie in ihren Wettkämpfen zu sehen. Sie sind ein integraler Teil unserer olympischen Gemeinschaft, wir heißen sie mit offenen Armen willkommen."

Die Flüchtlingsteam EOR (Equipe Olympique des Refugiés) wohnt in Tokio zunächst in der Waseda-Universität, ehe es dann zu den Wettkämpfen ins Olympische Dorf geht. Die Mannschaft wird erstmals am 12./13. Juli in Doha/Katar zusammenkommen. Am 14. Juli folgt der Flug nach Tokio.

Olympia Tokio 2020 EM-Titel als Auftakt: Olympia-Gold in Japan lockt U21 GESTERN AM 11:16

Vom IOC werden Offizielle (Trainer, Betreuer, Ärzte) gestellt. Die Athleten werden unter Olympischer Flagge starten und bei der Eröffnungsfeier als zweite Mannschaft nach Griechenland ins Stadion einmarschieren. Vor fünf Jahren bei der Premiere in Brasilien hatte das Flüchtlingsteam aus zehn Sportler*innen bestanden.

Neben Yusra Mardini leben noch sechs weitere Sportler*innen des Teams in Deutschland: Alaa Maso (Geburtsland Syrien/Sportart Schwimmen/Disziplin 50 m Freistil), Wessam Salamana (Syrien/Boxen/Leichtgewicht/bis 63 kg), Saeid Fazloula (Iran/Kanu-Rennsport/K1 1000 m), Ahmad Alikaj (Syrien/Judo/Mixed-Team), Wael Shueb (Syrien/Karate/Kata), Kimia Alizadeh (Iran/Taekwondo/Iran).

Das könnte Dich auch interessieren: Leidensgeschichte geht weiter: Olympiasiegerin Puig verpasst Tokio

(SID)

Olympia Tokio 2020 Achter mit gelungener Olympia-Generalprobe - Dämpfer für Zeidler GESTERN AM 09:07