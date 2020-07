Am Freitag, den 24. Juli 2020, hätten sie eigentlich begonnen, die Olympischen Spiele in Tokio. Dann kam Corona, und alles wurde anders, auch für IOC-Chef Thomas Bach. Anstatt im Olympiastadion der Eröffnungszeremonie beizuwohnen, wird Bach in seinem Büro sitzen und die Planungen für 2021 vorantreiben. Wie Olympia im nächsten Jahr aussehen wird, ist aber noch völlig unklar.

Thomas Bach wird am Freitag mit Wehmut im IOC-Hauptquartier in Lausanne sitzen. Büroarbeit. Das ein oder andere Telefonat. Alltag eben. Dabei hatte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees an diesem 24. Juli 2020 etwas ganz anderes vor.

Ein schillernder Auftritt knapp 10.000 Kilometer entfernt stand auf seiner Agenda. Ab 20:00 Uhr Ortszeit wollte Bach im Olympiastadion von Tokio bei der Eröffnungsfeier der Sommerspiele seine Worte an die Sportler der Welt richten. Doch auch diese Pläne wurden über den Haufen geworfen, das Coronavirus überzog die Welt mit seinem Schrecken.

Olympisches Flair aus Tokio per Video

Anstatt sich im Olympiastadion Schulter an Schulter mit Staatschefs und zahlreicher Prominenz im Glanze zu sonnen, muss sich Bach dieser Tage in Bescheidenheit üben. Und so holte sich der Tauberbischofsheimer am Donnerstag zumindest ein wenig olympisches Flair an seinen Arbeitsplatz - per Video aus Fernost.

Im leeren und abgedunkelten Olympiastadion von Tokio richtete die japanische Schwimmerin Ikee Rikako, die im vergangenen Jahr eine Leukämie-Erkrankung überstanden hat, in ein weißes Kostüm gekleidet Worte der Hoffnung an die Athleten der Welt. Die Botschaft von Respekt und Dankbarkeit soll den Sportlern Mut machen auf dem Weg nach Tokio.

Olympia 2021 soll "Meilenstein für ganze Welt" werden

Bach, Fecht-Olympiasieger von 1976, bescherte das Video des OK einen "Gänsehautmoment". Wenn alles seinen richtigen Weg gehe, "wird Olympia in Tokio das erste Fest nach Corona, das die Welt vereint", sagte Bach und sprach von einem "besonderen Meilenstein für die ganze Welt".

Das Video soll auch Hoffnung verbreiten, die bitter nötig ist. Seit der Verschiebung der Spiele Ende März läuft die Maschinerie zur Rettung des Großereignisses auf Hochtouren.

Das Virus treibt unterdessen weiter sein Unwesen, die Fallzahlen steigen weltweit weiter drastisch an. Und vor allem: Noch ist kein wirksamer Impfstoff in Sicht. Auch Japan bekommt die Pandemie nicht in den Griff. Zuletzt stieg die Zahl der Infektionen wieder dramatisch an. "Alles hängt davon ab, ob wir einen Impfstoff bekommen", sagte OK-Chef Yoshiro Mori.

Athleten sind über "Geister-Olympia" geteilter Meinung

Ungeachtet dessen leisteten Japans Organisatoren ganze Arbeit. Neue Verträge mit allen 43 Austragungsstätten, dem Olympischen Dorf und dem Medienzentrum wurden geschlossen. Der Zeitplan steht, schon erstandene Tickets können behalten oder ab Herbst umgetauscht werden. "Für uns ist das ein Bekenntnis, dass die Spiele stattfinden sollen. Das ist beruhigend", sagte Thomas Weikert, Präsident des Tischtennis-Weltverbandes, dem "SID".

Bach hatte zuletzt mehrfach von "mehreren Szenarien" für Tokio 2020 gesprochen und auch Geisterspiele nicht ausgeschlossen. In einer "ZDF"-Umfrage sprachen sich jedoch deutlich mehr als die Hälfte der befragten deutschen Athleten gegen Spiele ohne Zuschauer aus.

Allerdings gibt es auch andere Meinungen. So erklärte der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler der "Sport Bild": "Ich akzeptiere für Olympia alle Auflagen: Quarantäne und Wettkämpfe ohne Publikum." Und die sechsmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth meinte: "Ohne Zuschauer wäre es traurig. Aber besser Geister-Wettkämpfe als gar keine."

(SID)

