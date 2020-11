Gut acht Monate vor dem Startschuss der Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August 2021) gibt sich Bach wieder ein Stück weit zuversichtlicher. Der gute Verlauf des Turntestevents am Wochenende in Tokio sowie die Aussicht auf einen Impfstoff des deutschen Pharmakonzerns Biontech und seines US-Partners Pfizer haben auch die Stimmung in der Olympischen Familie aufgehellt.