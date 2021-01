Zum ersten Mal wurden innerhalb eines Tages mehr als 1000 Neuinfektionen vermeldet. Am 31. Dezember registrierten die Behörden 1337 neue Fälle, am Neujahrstag waren es 783.

In der Bevölkerung hielt sich die Begeisterung für Olympia zuletzt in Grenzen - auch, weil die Kosten deutlich anstiegen. Der Etat wurde zuletzt mit knapp 13 Milliarden Euro angegeben, die Mehrkosten durch die Verschiebung um ein Jahr würden, so die Organisatoren von Tokio 2020 - 2,29 Milliarden Euro betragen.