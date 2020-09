Coates, Chef der IOC-Koordinierungskommission für Tokio, hatte der Nachrichtenagentur AFP erklärt, dass die Spiele "mit oder ohne Covid" ausgetragen werden. Coates wird auf der Sitzung der IOC-Exekutive am Mittwoch über den Stand der Vorbereitungen berichten.

Olympia-Stadion in Tokio wird eingeweiht

Eine Taskforce aus Mitgliedern des Organisationskomitees und japanischer Regierungsbehörden traf sich in dieser Woche zum ersten Mal, um Gegenmaßnahmen gegen die Pandemie zu entwickeln. Das OK teilte mit, dass in Abstimmung mit allen relevanten Organisationen "alle Anstrengungen unternommen werden, um sichere Spiele zu gewährleisten."