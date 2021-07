Zuletzt wurde den norwegischen Beachhandballerinnen bei der Europameisterschaft in Varna, Bulgarien eine Geldstrafe von 1500 Euro aufgebrummt, weil sie im Duell um Platz drei gegen Spanien längere Sporthosen statt den vorgegebenen Bikini-Höschen trugen.

Weltweit rief der Vorfall Empörung hervor.

"Als ich jetzt von der Strafe für die norwegischen Beachhandballerinnen bei der EM gehört habe, weil sie Shorts statt Bikinihosen getragen haben, wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte", zeigte Walkenhorst ihr Unverständnis für den diesen Vorfall: "So etwas ist albern, respektlos und nicht zeitgemäß."

Olympia - Beachvolleyball Knappe Sache: Beachvolleyball-Duo Thole/Wickler schlägt Polen 27/07/2021 AM 12:08

Bei Olympia in Tokio spielt die Kleidervorschrift ebenfalls eine große Rolle. Athletinnen sorgten für Aufmerksamkeit, weil sie nicht die für ihre Disziplin "üblichen" Outfits trugen. So auch die deutschen Kunstturnerinnen um Elisabeth Seitz, die im Einteiler aufliefen

Aufatmen bei Ludwig/Kozuch: Deutsches Duo rettet sich in K.o.-Runde

"Es ist schade, dass Sportarten wie unsere, darauf reduziert werden, was Athletinnen für Kleidung tragen", schrieb Walkenhorst und stellte folgende Frage in den Raum: "Warum muss es überhaupt Regeln geben, was ich anziehe?"

Walkenhorst: Geht um Leistung, nicht um Kleidung

Laut Walkenhorst müsse es darum gehen, seine Leistung zu bringen. Wenn jemand das aufgrund körperlicher Befindlichkeiten in einem langen Outfit besser könne als in einer Bikinihose, dann solle das so sein.

Turn-Superstar Simon Biles aus den USA meldete sich ebenfalls zu Wort und sprach sich für eine freie Kleiderwahl aus: "Ich stehe hinter ihnen und ihrer Entscheidung zu tragen, was sie wollen und worin sie sich wohlfühlen. Wenn also jemand dort draußen einen kurzen oder langen Einteiler tragen möchte, liegt die Entscheidung bei jedem Einzelnen."

Das Thema Sexismus begleitet den Beachvolleyball-Sport schon seit geraumer Zeit. Walkenhorst berichtete, dass es früher noch Vorschriften gab, wie breit der Rand der Bikinhose sein durfte. "Davon sind wir zum Glück schon lange weg, aber es ist noch viel Luft nach oben", schrieb die Olympasiegerin von Rio 2016.

Walkenhorst: Wurde gebeten, meine lange Hose auszuziehen

Ein Beispiel für Sexismus lieferte Walkenhorst mit einem Vorkommnis aus der eigenen Vergangenheit.

"Vor ein paar Jahren wurde ich beim Finale eines Major Turniers von einem Offiziellen gebeten meine lange Hose, in der ich wegen Muskelbeschwerden spielen wollte, auszuziehen. Es sei ein TV-Spiel", beschrieb sie die Erfahrung am eigenen Leibe: "Ich war total baff und damals noch nicht reif genug, um dagegen zu halten."

"Weltklasse": Monster-Defense von Ludwig bringt Beach-Duo auf Kurs

Als Spielerin habe sie sich selbst nie Gedanken darüber gemacht, ob die Zuschauer und Zuschauerinnen wegen der knappen Kleidung der Akteurinnen da waren, da man es ausblende.

Immerhin "müssen sich die Sportlerinnen in Tokio wegen des fehlenden Publikums nicht den Kopf zerbrechen", sagte sie und forderte Maßnahmen vonseiten der Ausrichter: "Dafür wäre es gut, wenn die Verbände es in Zukunft mehr machen würden."

Das könnte Dich auch interessieren: Dritte Niederlage: Borger/Sude früh gescheitert

Thole/Wickler feiern ersten Gruppensieg - Highlights

Olympia - Beachvolleyball MIT VIDEO | Einzug in K.o.-Runde perfekt: Ludwig/Kozuch feiern ersten Sieg 26/07/2021 AM 12:09