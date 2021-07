Eurosport 1 ist im Free-TV ab 9:00 Uhr mit der ersten Olympia-Konferenz "Medal Zone" auf Sendung und überträgt die Auftakt-Gruppenspiele des Fußball-Turniers der Frauen in der Konferenz.

2:00 Uhr startet das Softball-Turnier der Frauen - live im Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+. Alle Spiele sind zudem einzeln und in voller Länge im kostenlosen Live-Stream bei Eurosport auf Joyn mit deutschem Kommentator zu sehen. Bereits in der Nacht ab- live im Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+.

Gastgeber der ersten "Medal Zone" bei Eurosport sind die beiden Moderations-Duos Anna Kraft und Oliver Sequenz sowie Birgit Nössing und Wolfgang Nadvornik.

Als Eurosport-Fußball-Experten im Studio sind Laura Freigang und Mirko Slomka.

Neben dem Turnierauftakt der Frauen gibt es auch alle News und Informationen rund ums DFB-Team vor dem Auftaktmatch gegen Brasilien (Donnerstag, 22. Juli ab 13:30 Uhr live bei Eurosport 1 und im freien Livestream bei Eurosport.de).

Außerdem wird in der "Medal Zone" vom ersten Event der Spiele, dem Softball-Auftakt in Fukushima berichtet. Direkt zu Beginn der Sendung ist Fabian Hambüchen zu Gast. Der Turn-Olympiasieger blickt auf die bevorstehenden Spiele voraus und gibt einen Einblick in seine Rolle als Eurosport-Experte.

Sendeplan Eurosport 1 sowie Eurosport mit Joyn

Folgende Spiele sind einzeln und in voller Länge im kostenlosen Live-Stream bei Eurosport auf Joyn mit deutschem Kommentator zu sehen und somit Teil der Olympia-Konferenz “Medal Zone” im TV bei Eurosport:

09:30 Uhr: Fußball Frauen Großbritannien - Chile (Vorrunde Gruppe E) - Kommentator Tobias Fischbeck

10:00 Uhr: Fußball Frauen China - Brasilien (Vorrunde, Gruppe F) - Kommentator Markus Theil

10:30 Uhr: Fußball Frauen Schweden - USA (Vorrunde, Gruppe G) - Kommentator Matthias Stach

12:30 Uhr: Fußball Frauen Japan - Kanada (Vorrunde, Gruppe E) - Kommentator Robert Hunke

13:00 Uhr: Fußball Frauen Sambia - Niederlande (Vorrunde, Gruppe F) - Kommentator Lenny Leonhardt

13:30 Uhr: Fußball Frauen Australien - Neuseeland (Vorrunde, Gruppe G) - Kommentator Uwe Morawe

Alle Live-Events bei Tokyo 2020 sind zudem im Live-Stream bei Eurosport mit Joyn PLUS+ zu sehen.

