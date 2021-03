"Da die Ausbreitung des Coronavirus in jedem Land anhält, haben sie entschieden, dass das Zulassen von Besuchern aus dem Ausland in großem Umfang die Menschen nur beunruhigen wird", berichtete die Tageszeitung Yomiuri Shinbun.

OK-Chefin Seiko Hashimoto hatte sich am Mittwoch mit Vertretern der japanischen Regierung und des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) beraten. Anschließend kündigte sie eine Entscheidung in der Zuschauerfrage bis April an und erklärte weiter: "Es gibt nach wie vor Stimmen der Angst aus der Bevölkerung, und so lange es Angst gibt, müssen wir dafür sorgen, dass Sicherheit und Schutz gewährleistet sind."