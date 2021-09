Im Anschluss an den Vorfall wurde Proteste wegen Tierquälerei laut, die Abschaffung des Reitens als Disziplin im Fünfkampf wurde gefordert. Auch der Fünfkampf-Weltverband bezog Stellung, betonte aber das Festhalten am Reiten.

Nun hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ihre Haltung noch einmal bekräftigt. "Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Druck auszuüben", sagte der neue Präsident Hans-Joachim Erbel am Mittwoch beim CHIO in Aachen und betonte: "Wir sagen, dass die Fünfkämpfer das Reiten rausnehmen sollen. Wenn sie das nicht können, sollen sie das Reglement so ändern, dass sie die Tiere und Menschen schützen."

Olympia Tokio 2020 Nach Fünfkampf-Drama um Schleu: Weltverband sanktioniert Trainerin 06/09/2021 AM 12:40

Davon, dass sich Szenen wie in Tokio wiederholen werden, ist Erbel überzeugt: "Das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche." Der 62-Jährige befürchtet zudem, dass durch den Fünfkampf der gesamte Reitsport in Verruf geraten könnte und erklärte deshalb: "Das sind keine Reiter."

Die Athleten und Athletinnen beim Modernen Fünfkampf würden nicht über die nötigen Fähigkeiten verfügen, betonte Eberl. Deshalb suche man weiterhin das Gespräch mit den Verbänden, um eine Lösung in dieser Debatte zu finden.

Das könnte Dich auch interessieren: Schleu und andere Dramen: Die kuriosesten Reit-Momente von Tokio

"Hau mal richtig drauf!" Bundestrainerin will Schleu helfen und legt selbst Hand an

Olympia - Leichtathletik "Inakzeptabel": DOSB-Päsident Hörmann fordert Änderungen im Fünfkampf 08/08/2021 AM 10:03