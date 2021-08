Medaillenspiegel werden in der Regel so angeordnet, dass die Nation mit den meisten Goldmedaillen ganz oben steht. Ein Land könnte 50 Medaillen gewinnen, aber wenn nur fünf davon golden wären, würde es hinter einem Land liegen, das sechs Medaillen gewonnen hat, sofern dies allesamt Goldmedaillen waren. So handhabt es das IOC selbst auch.

Aber die US-Medien, von "New York Times" über "NBC" bis zur "Washington Post", haben Medaillenspiegel, bei denen anders gewertet wird. Statt Goldmedaillen zählen in dieser Tabelle die insgesamt gewonnen Medaillen als Grundlage fürs Ranking.

Aktueller Nebeneffekt: Die USA können mit China auf Augenhöhe konkurrieren, während sie nach Goldmedaillen weit hinter den Chinesen zurückliegen. Absicht oder Tradition? In jedem Fall gab's dafür im Netz in den letzten Tagen immer wieder Kritik von verwunderten Usern.

