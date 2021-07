Bei dem betroffenen Sportler handelt sich um den Berliner Radprofi Simon Geschke. Geschke fällt damit für das Straßenrennen am Samstag am Mount Fuji aus. Dort tritt nunmehr nur noch das Trio Maximilian Schachmann, Emanuel Buchmann und Nikias Arndt an.

Geschke wird auch nicht als Ersatz für das Einzelzeitfahren am 28. Juli zur Verfügung stehen. "Das ist wirklich hart, so kurz vor dem Wettbewerb aus dem Rennen genommen zu werden", sagte Geschke und ergänzte: "Ich habe alle Hygieneregeln nach bestem Wissen und Gewissen eingehalten. Ich fühle mich körperlich gut, aber emotional ist das ein sehr schwarzer Tag für mich. Jetzt bleibt mir nur, den Jungs morgen ein ganz starkes Rennen zu wünschen."

Alle weiteren zwölf Mitglieder des deutschen Teams, die im selben Hotel wie Geschke untergebracht sind, waren im Rahmen ihrer täglichen Anti-Gen-Tests negativ getestet worden - auch bei den zusätzlichen PCR-Tests durch das OK ergab sich kein positiver Befund.

Olympia Tokio 2020 Schwimmerin Mardini führt Olympia-Flüchtlingsteam ins Stadion VOR 2 STUNDEN

Eine gute Nachricht ist dies zunächst insbesondere für Emanuel Buchmann, der als Geschkes Zimmerkollege aber vor einem Start noch einen weiteren negativen PCR-Test nachweisen muss. Bereits sicher am Rennen teilnehmen darf neben Medaillenanwärter Maximilian Schachmann auch Niklas Arndt.

Das Radsportteam Straße ist in einem Außenquartier untergebracht. Es handelt sich um ein Hotel außerhalb des Olympischen Dorfes sowie des Radsport-Dorfes.

Das könnte Dich auch interessieren: Deutschland-Trainer Stefan Kuntz muss nach Frage aus Russland lachen

"Unglaublich!" Der Einmarsch des deutschen Teams in Tokio

Olympia Tokio 2020 Die Flamme brennt! Osaka entzündet das Olympisches Feuer VOR 34 MINUTEN