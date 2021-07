Gracenote schränkt bei der Medaillenprognose, dem sogenannten "Gracenote Virtual Medal Table", aber ein, dass eine Voraussage aufgrund der Corona-Pandemie besonders schwer sei.

Aufgrund der Leistungen der Sportler:innen in den verschiedenen Sportarten und Disziplinen in wichtigen Wettkämpfen seit den Olympischen Spielen 2016 werde eine Wahrscheinlichkeit ermittelt, in welchen Wettbewerben welche Nationen die Medaillen gewinnen.

Gracenote geht davon aus, dass die Vereinigten Staaten von Amerika wieder die meisten Medaillen gewinnen werden. Es wäre das siebte Mal in Folge, dass die USA den Medaillenspiegel bei Sommerspielen anführen würden.

Für das Gastgeberland Japan sagt die Prognose eine Steigerung der Gesamtzahl an Medaillen um knapp 50 Prozent voraus.

Mit prognostizierten 60 Medaillen würde Japan den vierten Platz im Medaillenspiegel belegen. Deutschland landet der Prognose zufolge auf Rang zehn und würde 13 Gold-, 9 Silber- und 13 Bronzemedaillen gewinnen und damit Platz zehn belegen.

Mit 35 Mal Edelmetall würde das Ergebnis der Sommerspiele von 2016 damit nicht erreicht werden. Damals kam das deutsche Team auf 42 Podestplätze.

Top-10 der Prognose "Gracenote Virtual Medal Table":

1. USA: 40-mal Gold, 27-mal Silber, 29-mal Bronze - 96 Medaillen

40-mal Gold, 27-mal Silber, 29-mal Bronze - 96 Medaillen 2. Russisches Olympisches Ko­mi­tee: 21-mal Gold, 26-mal Silber, 21-mal Bronze - 68 Medaillen

3. China: 33-mal Gold, 11-mal Silber, 22-mal Bronze - 66 Medaillen

4. Japan: 26-mal Gold, 20-mal Silber, 14-mal Bronze - 60 Medaillen

5. Großbritannien: 14-mal Gold, 23-mal Silber, 15-mal Bronze - 52 Medaillen

6. Niederlande: 16-mal Gold, 14-mal Silber, 18-mal Bronze - 48 Medaillen

7. Frankreich: 7-mal Gold, 13-mal Silber, 22-mal Bronze - 42 Medaillen

8. Italien: 8-mal Gold, 15-mal Silber, 18-mal Bronze - 41 Medaillen

9. Australien: 16-mal Gold, 12-mal Silber, 12-mal Bronze - 40 Medaillen

10. Deutschland: 13-mal Gold, 9-mal Silber, 13-mal Bronze - 35 Medaillen

