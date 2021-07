"Ich kann es nicht glauben!" Funk nach Olympiasieg überwältigt

Dabei nahm das nationale Sport-Drama allem Anschein nach nicht erst in Japans Hauptstadt seinen Lauf. Immer mehr deutet darauf hin, dass vier der sechs Infektionen beim Team Oranje und auch mehrere Coronafälle bei der tschechischen Mannschaft zum KLM-Flug KL 681 zurückverfolgt werden können, der am 17. Juli von Amsterdam gen Tokio abhob. In den Niederlanden ist längst vom "Coronaflug" die Rede.

"Das gesetzlich vorgeschriebene Protokoll verlangt von unserem Personal keinen Test. Wir halten uns an die von den japanischen und niederländischen Behörden vorgegebenen Regeln", sagte ein KLM-Sprecher der Zeitung Algemeen Dagblad. In der Crew habe es nach besagtem Flug zudem keine positiven Fälle gegeben.

Chaos an Bord des "Corona-Flugs"

Die Mitglieder des Oranje-Teams waren direkt vor dem Einchecken zum dritten Mal negativ getestet worden. Zu ihrer Überraschung saßen die Athletinnen und Athleten in der vollbesetzten Maschine allerdings nicht zusammen, sondern waren verteilt zwischen ausländischen Aktiven und "normalen" Fluggästen.

Einige Sportler gaben bei "AD" an, dass sie fürchten, von der Crew angesteckt worden zu sein. So habe das Kabinenpersonal handgeschriebene Ansichtskarten an sie verteilt. Viele Fluggäste passierten zudem Skateboard-Hoffnung Candy Jacobs, die in Tokio positiv getestet wurde. Sie saß neben einer Toilette. Auch habe sich ein Passagier zum Schlafen in einen Gang gelegt, andere hätten über ihn steigen müssen.

Sportlich ein Albtraum

In den vergangenen Tagen folgten weitere Negativnachrichten durch positive Testergebnisse. Tennisspieler Jean-Julien Rojer musste in Quarantäne, Olympia war damit auch für seine Partner in Doppel und Mixed vorzeitig beendet. Im Ruderteam wurde Trainer Josy Verdonkschot positiv getestet, zuvor Einer-Teilnehmer Finn Florijn. Das gesamte niederländische Ruderteam begab sich in freiwillige Isolation.

Epidemiologen schließen Corona-Infektionen auf Langstreckenflügen nicht aus. KLM wies alle Vorwürfe aber energisch zurück. "Es ist eher anzunehmen, dass sich die Sportler in einer Teststation in Tokio infiziert haben", erklärte der Sprecher. Die Infektionsquellen seien "immer noch unbekannt", sagte der niederländische Chef de Mission, der frühere Schwimm-Olympiasieger Pieter van den Hoogenband.

Sportlich lief es bislang kaum besser. Die Fahrradnation erlebte eine Enttäuschung nach der anderen in ihrer Paradedisziplin, am Dienstag wurde zudem Weltmeisterin beim Training für das Einzelzeitfahren von offenbar überforderten Sicherheitskräften unsanft von ihrer Rennmaschine geholt.

Doch auch anderweitig hapert es: Bogenschütze Sjef van den Berg klagte einen Teamkollegen aus der Tokio-Mannschaft. Am Ende stand Rang vier.

