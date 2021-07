Auch am vierten Tag bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio stehen wieder zahlreiche Highlights auf dem Programm.

Deutschland hat dreimal realistische Chance auf die erste Goldmedaille in Japan.

Edelmetall wird am Dienstag im Fechten, Gewichtheben, Judo, Kanu-Slalom, Kunstturnen, Mountainbike, Reitsport, Schießen, Schwimmen, Softball, Surfen, Triathlon und Wasserspringen vergeben.

Eurosport zeigt Euch in einer Übersicht die deutschen Medaillenhoffnungen, die internationalen Superstars und einen besonderen Geheimtipp am vierte Tag in Tokio.

Olympia 2021: Deutsche Medaillenhoffnungen am Dienstag

Die erste Medaille für Team D gewann Tina Punzel bereits am Sonntag im Synchronspringen der Frauen vom 3-Meter-Brett zusammen mit Lena Hentschel. Auch beim Synchronspringen vom 10-Meter-Turm gehört Punzel ab 8:00 Uhr zu den Favoriten auf eine Medaille, dieses Mal an der Seite von Christina Wassen.

Ricarda Funk peilt im Kanu-Slalom der Frauen ab 7:00 Uhr das Finale an. Dort zählt die 29-Jährige ab 9:15 Uhr zu den Favoritinnen auf Edelmetall.

Die deutschen Dressur-Reiterinnen haben ab 10:00 Uhr die Goldmedaille im Mannschaftswettbewerb im Visier. In dieser Disziplin hat Deutschland seit 1964 elf von 14 Mal den Olympiasieg geholt. Jessica von Bredow-Werndl, Dorothee Schneider und Isabell Werth gehen als die Topfavoriten ins Rennen. Die beiden Letztgenannten triumphierten auch 2016 in Rio in dieser Disziplin.

Jessica von Bredow-Werndl reitet TSF Dalera für die deutsche Mannschaft in der Dressur Fotocredit: Getty Images

Eurosport überträgt auch am Dienstag, 27. Juli, die olympischen Wettbewerbe bei Tokyo 2020 umfangreich live im TV sowie im Livestream bei Eurosport auf Joyn PLUS+.

Olympia 2021: Deutsche Athleten im Fokus

Im Tennis-Doppel der Männer treten Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff ab 8:00 Uhr in Runde 2 gegen Jérémy Chardy und Gaël Monfils aus Frankreich an. Auch Kevin Krawietz und Tim Pütz sind in Runde 2, sie bekommen es mit dem zweifachen Olympiasieger Andy Murray und Joe Salisbury bereits um 4:00 Uhr zu tun

Die deutschen Hockey-Männer spielen in Gruppe B im Klassiker gegen Großbritannien ab 6:15 Uhr. Nach einem Sieg gegen Kanada (7:1) und der Niederlage zuletzt gegen Belgien (1:3) ist ein Sieg wichtig zum Überstehen der Gruppenphase.

Beim Tischtennis spielt das deutsche Ass Dimitrij Ovtcharov im Einzel in der dritten Runde ab 7:30 Uhr gegen den Russen Kirill Skachkov. Ab 9:30 Uhr trifft Tischtennis-Legende Timo Boll im Achtelfinale auf einen Gegner, der noch zu ermitteln ist.

Schwimmer Marco Koch geht ab 12:38 Uhr über 200m Brust an den Start und will das Halbfinale klarmachen.

Der Wettkampftag beginnt nach deutscher Zeit sogar schon in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ab 23:30 Uhr treten Anabel Knoll und Laura Lindemann im Triathlon der Frauen an. Experten trauen beidenn eine Top-10-Platzierung zu.

Olympia 2021: Superstars to watch

Im Kunststurnen steht das Mannschaftsfinale der Frauen ab 12:45 Uhr an. Die USA mit Superstar Simone Biles gehören zu den Favoriten. In Rio gewann Biles insgesamt vier Medaillen. In Tokio peilt sie sogar fünfmal Gold an.

Die Entzünderin des Olympischen Feuers, Naomi Osaka, trifft Im Tennis in Runde 3 der Damen ab 4:00 Uhr auf die Tschechein Marketa Vondrousova.

Außerdem spannend: Die Finals im Surfen Einzel (Männer und Frauen) ab 7:16 Uhr und 8:01 Uhr. Leon Glatzer ist leider nicht im Finale. Der Japaner Kanoa Igarashi könnte seinem Heimatland eine weitere Goldmedaille bescheren. Bei den Frauen ist Sally Fitzgibbons aus Australien Top-Favoritin.

Ab 14.30 und 14.45 Uhr gibt es zudem die Finals im Taekwando (Männer und Frauen).

Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Tokio. Am Dienstag bekommt sie mit ihrem Team die Chance auf Gold. Fotocredit: Getty Images

Olympia 2021: Geheimtipp des Tages

Die Wiederauflage des Rugby-Finals von 2016 zwischen Fidschi und Großbritannien läuft ab 2:30 Uhr. Seit 2016 wird Rugby bei den Olympischen Spielt in der Siebener-Variante gespielt. Der erste Männer-Turniersieger hieß damals überraschend Fidschi.

Im Finale um Gold schlugen sie Großbritannien ebenso überraschend deutlich mit 43:7. Es ist bis heute die einzige Goldmedaille des Inselstaats aus dem Südpazifik nördlich von Neuseeland und östlich von Australien mit nur rund 900.000 Einwohnern.

Nun gibt es die Wiederauflage dieses Endspiels von 2016 in Tokio in Gruppe B. Dabei geht es um das Einziehen ins Viertelfinale, die anschließend zwischen 10:30 und 12:00 Uhr starten.

Die großen Olympia-Geschichten:

