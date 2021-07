Olympische Spiele

Olympia 2021: Dr. Thomas Bach möchte mit dem IOC bereits ab 2024 klimapositive Spiele

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, erklärt Greg Rutherford, welche Komplikationen die Planung für die Olympischen Spiele im Jahr 2021 in Tokio mit sich brachte. Auch gibt der IOC-Chef einen Ausblick auf die beiden anstehenden Spiele, im Winter 2022 in Peking und im Sommer 2024 in Paris. Besonders wichtig ist ihm dabei der Klimaschutz.

00:08:11, vor einer Stunde