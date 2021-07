Olympische Spiele

Olympia 2021: Eingeölter Pita Taufatofua führt Tonga bei der Eröffnungsfeier ins Stadion.

Die Mannschaft aus Tonga läuft bei der Eröffnungsfeier den Olympischen Spielen 2020 in Tokio in das Stadion ein. Unter anderem Pita Taufatofua führt, bei seinen dritten Olympischen Spielen in Folge das Land als Fahnenträger an. Dabei ist der Taekwondo-Athlet oberkörperfrei unterwegs und mit sehr viel Kokosöl eingerieben.

