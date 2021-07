Olympische Spiele

Olympia 2021: Fabian Hambüchen duelliert sich mit dem deutschen Meister im Bouldern Jan Hojer

Fabian Hambüchen stellt sich im Rahmen der Hambüchen-Challenge allen möglichen und unmöglichen Aufgaben. In dieser Folge greift der Olympiasieger am Reck von Rio 2016 zusammen mit Jan Hojer an der Kletterwand an.

00:06:36, vor einer Stunde