Olympische Spiele

Olympia 2021: Goldene Gänsehaut-Momente in Tokio - alle deutschen Olympiasieger im Video

Zehn Goldmedaillen sammelte das deutsche Olympiateam in Tokio und sorgte dabei für echte Gänsehaut-Momente bei den Fans in Deutschland. Wir nehmen Euch noch einmal mit in die entscheidenden Sekunden und zu den großen Emotionen. Vom ersten Gold für Kanutin Ricarda Funk über die Triumphe von Alexander Zverev oder Malaika Mihambo bis zum abschließenden Olympiasieg für den deutschen Kajak-Vierer.

00:05:30, vor einer Stunde