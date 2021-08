Olympische Spiele

Olympia 2021 - Highlights der Nacht: Deutschen winken Medaillen - nächster Weltrekord wird pulverisiert

Highlights der Nacht vom Mittwoch bei Olympia in Tokio: Die deutschen Tischtennis-Damen haben das Halbfinale im Team-Wettbewerb gegen China verloren, sind aber nun Favorit auf Bronze. Ebenfalls um Bronze kämpfen die Ringer Frank Stäbler und Denis Kudla nach ihren Siegen in der Nacht. Zehnkämpfer Niklas Kaul ist gut in seinen Wettkampf gestartet, Johannes Vetter qualifiziert sich fürs Finale.

00:04:36, vor 36 Minuten