Olympische Spiele

Olympia 2021, Highlights der Nacht: Gold für Wellbrock und Kanu-Silber, bittere Hockey-Pleite im Duell um Bronze

Highlights der Nacht vom Donnerstag bei Olympia in Tokio 2021: Florian Wellbrock bringt Deutschland mit seinem Sieg über 10 km Freiwasserschwimmen das nächste Gold, die Kanuten erkämpfen sich im Kajak-Zweier Silber. Frust gab es hingegen bei den Hockey-Herren, die in einem packenden Duell um Bronze an Indien scheiterten. In der Leichtathletik glänzte die deutsche Sprintstaffel der Frauen.

00:03:57, vor einer Stunde